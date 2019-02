Maria Giovanna Maglie svela il complotto di Sanremo dietro la vittoria di Mahmood

Una giornalista senza paura e senza peli sulla lingua. Anche se a breve partirà il suo programma in RAI, Maria Giovanna Maglie non ha nessuna remora a denunciare il complotto dietro il Festival di Sanremo, uno dei più grandi business di Viale Mazzini nel quale però sarebbe tutto organizzato a partire dal vincitore Mahmood. Maria Giovanna Maglie ha un piano Kalergi e nessuna voglia di nasconderlo agli spettatori ignari che ancora credono alle favole della meritocrazia e del “vinca il migliore”.

Il vincitore del festival infatti è “molto annunciato”, scrive su Twitter la prossima conduttrice della striscia tv che fu di Enzo Biagi, perché si chiama Maometto, ha una frasetta in arabo, il Ramadan e il narghilé “e il meticciato è assicurato“, dice come se fosse appena rimasta incinta del cantante. Concludendo con un “avete guardato le facce della giuria d’onore?” che è tutto un programma, visto che i giurati erano Mauro Pagani, Elena Sofia Ricci, Claudia Pandolfi, Joe Bastianich, Ferzan Ozpetk, Camila Raznovich, Beppe Servergnini e Serena Dandini, ovvero gente che fa chiaramente parte del complotto demo-pluto-giudaico-massonico che non vi sto a dire perché mi perdo.

La conduttrice sovranista, che evidentemente tifava per Ultimo come (tu guarda il caso) Salvini, spiega che è stato privilegiato “il meticciato” e rifiuta l’etichetta di razzista:

Meticciato:Combinazione di elementi linguistici o culturali di diversa provenienza o natura. In questo caso privilegiato sulla qualità di una canzone. Per il resto, il razzismo e’-nella testa di chi legge e vorrebbe impedire il pensiero critico #Sanremo2019 — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) 10 febbraio 2019

Insomma, la Maglie ribadisce: c’è stato chiaramente un complotto nell’organizzazione del Festival fatto dal suo prossimo datore di lavoro. E lei non ha paura di dirlo, anche se c’è qualcuno che la sfotte!

