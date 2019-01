Maria Giovanna Maglie: il ritorno in RAI dopo le spese pazze

Maria Giovanna Maglie dovrebbe tornare a lavorare alla RAI in primissima serata, con un approfondimento d’informazione quotidiano in onda alle 20.30, dopo il Tg1. Il medesimo spazio televisivo de “Il Fatto ”di Enzo Biagi che secondo il quotidiano di Travaglio si starà rivoltando nella tomba, evidentemente perché l’autore Gianluca Roselli non ricorda che i rivoltamenti, se ci sono stati, sono già cominciati quando venne sostituito da Pigi Battista. La giornalista sarebbe la cantrice perfetta del Nuovo che è avanzato a Viale Mazzini:

Maglie, infatti, da anni passa da una testata all’altra (Libero,il Giornale,il Foglio,Ra dio 24), spesso chiudendo i rapporti con immancabili litigate, sempre su quel fronte della barricata. E dopo i lustri del berlusconismo imperante e della lotta senza frontiere al terrorismo arabo, da tempo è abile e arruolata dall’esercito sovranista, filo-Trump e filo-Putin, veemente voce degli oltranzisti del refrain “popolo contro élite”. Quelli che appena vedono un migrante (o qualcosa di sinistra) mettono mano all’Ak-47. E nel suo mirino è finito anche Sergio Mattarella

E, ricorda il quotidiano, per lei sarebbe un ritorno dopo l’uscita poco onorevole di qualche tempo fa: