Vincenzo D’Anna ha salutato il parlamento con il botto ma nei panni di presidente dell’Ordine dei Biologi promette di fornire ulteriori spunti alla cronaca. E infatti oggi finisce sulla graticola un convegno organizzato dall’Ordine Nazionale dei Biologi intitolato “Nuove frontiere della biologia” in programma il 2 marzo a Roma, promosso dal neopresidente dell’Ordine, biologo e senatore, non nuovo a posizioni quantomeno dubbiose rispetto alla scienza ufficiale sui vaccini.

L’Ordine dei Biologi e il convegno dei critici sui vaccini

Nel programma, in cui sono previste sessioni sulla “terra dei fuochi” e sui campi elettromagnetici, è inserito anche Luc Montagnier, premio Nobel perché è stato tra gli scopritori del virus Hiv, che negli ultimi anni è diventato portavoce di teorie bocciate dalla scienza, come quella che vede una correlazione tra autismo e vaccini, oltre ad essere un estimatore dell’omeopatia. E non solo, scrive l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco su Facebook: “Fra le chicche, a parlare nella sessione “temi correnti di prevenzione”, l’eminente immunologo Yehuda Shoenfeld che enuncerà le sue teorie (mai confermate da prove sperimentali) su metalli pesanti e neurotossicità”.

Tra gli ospiti ci sarà anche Antonietta Gatti, autrice di uno studio sulle nanoparticelle nei vaccini e moglie di Stefano Montanari. «C’è anche qualche bravo professionista che vedo elencato nel programma: non so se questi si siano accorti in quale ignobile farsa siano stati coinvolti. – continua l’epidemiologo dell’Università di Pisa – Ma soprattutto mi chiedo: davanti ad un evento simile, generalmente ci si rivolge all’Ordine perché l’onore della professione venga tutelato. In questo caso, a chi telefoniamo?».

Tra gli invitati compare anche il presidente emerito della Corte Costituzionale ​​​Paolo Maddalena, mentre la discussione della sessione giuridica sarà moderata dal giornalista RAI Franco Di Mare.