Lello Ciampolillo e la marijuana contro il Coronavirus

Avevamo lasciato il senatore rampante Lello Ciampolillo sbattuto fuori dal MoVimento 5 Stelle dopo le sue uscite sulla xylella e alla sue guerre contro Teresa Bellanova “al soldo delle lobby dell’olio d’oliva”. Lo ritroviamo oggi da senatore del gruppo misto mentre, in grandissima forma, scrive una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza, invitandolo a considerare la cannabis terapeutica come possibile antidoto al Covid-9.

“Caro Ministro, ti scrivo per suggerire il fiore di Cannabis terapeutica quale possibile antidoto al coronavirus – si legge nella missiva – La vaporizzazione del fiore di cannabis terapeutica ha già dato effetti straordinariamente positivi per i problemi dell’apparato respiratorio di pazienti terminali. E’ noto, del resto, che gli oltre 800 principi attivi contenuti nel fiore rafforzano in modo significativo le difese immunitarie”.