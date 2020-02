Salvini, ma Musumeci ha ragione anche adesso che non vuole in Sicilia i cittadini del Nord?

Un paio di giorni fa Matteo Salvini si è schierato a difesa di Nello Musumeci che aveva protestato contro lo sbarco della nave Sea Watch a Messina perché evidentemente il governatore della Sicilia non ha ancora capito che tenere gente su una nave non è una misura di quarantena ma un reato che si chiama sequestro di persona. La parte divertente della questione è che il Capitano nel tweet diceva che l’Europa doveva “farsene carico”, innescando così una curiosa contraddizione logica: se il rischio è il Coronavirus, gli altri Stati ne sono immuni? E poi perché allora non ha stretto un patto con i suoi pari grado quando era ministro dell’Interno ma ha disertato le riunioni per fare campagna elettorale?

In ogni caso nel frattempo la situazione è peggiorata, perché Musumeci ieri mattina mentre rivendicava l’inesistenza di focolai autoctoni nell’isola (i casi di Palermo e Catania vengono dal focolaio di Codogno) ha avuto la bella idea di mandare un messaggio penalizzante per l’economia dell’isola: «L’ho detto, e lo ripeto, i turisti provenienti dalle zone gialle farebbero meglio a rimandare di qualche settimana il loro arrivo in Sicilia». «Il mio è un appello alla prudenza, nell’interesse di tutti», specifica il governatore. E adesso Salvini che dirà? Che ha ragione Musumeci sugli “untori” del Nord oppure starà zitto, come fa sempre quando qualcosa lo mette in difficoltà?

