La Lega dei Meridionali con Salvini. O contro?

Se volete votare Lega diffidate delle imitazioni. Questo l’appello che il senatore Stefano Candiani, originario di Varese eletto in Lombardia ma commissario della Lega in Sicilia. A quanto pare infatti esiste un movimento che fa uso dei simboli, degli slogan e dei contenuti della Lega originale, quella di Salvini ma che non ha nulla a che fare con la vera Lega (non più) Nord. Quel partito è la Lega dei Meridionali, fondato e presieduto da tal Salvatore Albelice, giornalista, fondatore del movimenti Italiani d’Italia e già coordinatore e supervisore di Forza Italia in Belgio, Albania, Kosovo e Area Balcanica.

Ma che cos’è la Lega dei Meridionali?

La denuncia di Candiani è chiara e circostanziata: «Siamo venuti a conoscenza che sul territorio, nel Meridione d’Italia in particolare, è in corso l’attività di costituzione e apertura di circoli della sedicente associazione ‘Lega dei Meridionali‘ che utilizza l’immagine di Matteo Salvini, slogan e simboli della Lega per Salvini Premier, senza alcuna autorizzazione, millantando e ingannando le persone».

Ed in effetti se si guarda la pagina Facebook incriminata un occhio poco esperto farà fatica a scorgere qualche differenza con quelle della Lega. C’è la foto di Salvini, c’è lo slogan “prima gli italiani”, ci sono gli inviti a votare per Salvini e per la Lega. E generalmente il tono è quello delle pagine salviniane. Addirittura ci sarebbe un – alquanto improbabile e poco “leggibile” – vessillo del “partito”.

Ma è evidente che non si tratta di una pagina “ufficiale” perché non utilizza le stesse grafiche, lo stesso layout delle numerose pagine locali della Lega. Potrebbe però essere una pagina “fan”, gestita da sostenitori e simpatizzanti di Salvini? Candiani lo esclude ed anzi diffida «gli autori di questo inganno a smettere immediatamente qualsiasi uso di immagine o nomi non autorizzato dalla Lega per Salvini Premier». Eppure per altre pagine, alcune anche dai toni molto più accesi non risulta la Lega si sia mossa in questo modo.

Per quale motivo prendersela con la Lega dei Meridionali? È per caso un nuovo ritorno di fiamma della Lega Nord che si batteva contro i terroni? In questo caso la risposta è no. Per scoprirlo è sufficiente andare sul profilo Facebook di Albelice per trovare alcuni articoli dove si ammonisce la Lega ad accettare il supporto dei Circoli della Lega dei Meridionali alle prossime elezioni comunali. Altrimenti, si legge nel comunicato, «questi si presenteranno alle prossime elezioni come lista autonoma e indipendente dalla Lega» facendo perdere tantissimi voti alla Lega di Salvini.In realtà sono già autonomi e indipendenti dalla Lega, ma questo è un dettaglio nel sottobosco della politica locale.

Non si sa bene poi in che modo ma la Lega dei Meridionali è riuscita a mettere il cappello su due candidati alle elezioni europee (in Belgio): Ciro Maddaloni e Aldo Carcaci. I due sono stati effettivamente candidati con il Parti Populaire belga ma non risulta avessero qualche “appartentamento” ufficiale con la Lega dei Meridionali. Molto probabilmente Albelice, che come abbiamo detto è stato coordinatore di FI in Belgio ha deciso che il voto di questi improbabili leghisti del Sud residenti in Belgio poteva essere dato ai due candidati del PP. La situazione non è quindi serissima. Di sicuro però Albelice e il suo movimento sollevano un punto interessante: la classe dirigente della Lega al Sud Italia che di fatto non esiste (tant’è che sono senatori come Candiani ad occuparsi del Meridione), soprattutto in Sicilia. Questo, al di là dei numerosi tentativi di imitazione, a lungo andare la situazione potrebbe diventare molto più seria.

Leggi anche: L’elemosina della Lega a Liliana Segre dopo la vergogna dell’astensione in aula sulla mozione contro razzismo e antisemitismo