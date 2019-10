L’elemosina della Lega a Liliana Segre dopo la vergogna dell’astensione in aula sulla mozione contro razzismo e antisemitismo

«Non è vero che la scelta di noi leghisti di astenerci sulla commissione Segre rafforza gli haters. Quelli ci sono a prescindere e si combattono nella quotidianità. Io ricevo parecchi messaggi di odio. La verità è che la maggioranza ha provato a fare una commissione anti Lega», così la senatrice Stefania Pucciarelli spiega oggi la scelta della Lega di astenersi sulla mozione presentata ieri dalla senatrice a vita Liliana Segre. Ai leghisti continua così a sfuggire come con l’astensione di ieri il centrodestra abbia perso l’opportunità di far vedere ai propri elettori che anche loro condannano il razzismo.

L’arrampicata sugli specchi della senatrice Pucciarelli per difendere l’astensione della Lega

Parole molto diverse da quelle che aveva usato ieri in Aula per motivare l’astensione del suo gruppo parlamentare sulla proposta di istituire una Commissione straordinaria per combattere razzismo, antisemitismo e ogni forma di istigazione all’odio. La Pucciarelli aveva infatti detto che la Commissione avrebbe rischiato «di essere di parte, in quanto non affronterebbe in modo puntuale il monitoraggio del fenomeno della cristianofobia». Fenomeno pressoché sconosciuto in Italia, al contrario di antisemitismo e razzismo che sono ben diffusi soprattutto tra chi strizza l’occhio al Fascismo e ai fascisti.

E che l’antisemitismo sia ancora un problema lo dimostrano gli insulti antisemiti rivolti ad Emanuele Fiano oggi alla Camera secondo il Partito Democratico da parte di alcuni deputati di Fratelli d’Italia (che nega). E sì che ieri al Senato Massimiliano Romeo sembra essere preoccupato più dal fenomeno dell’antisemitismo di matrice musulmana quando si chiedeva se fosse lecito o meno «sostenere che gli islamici portano con sé anche il germe dell’antisemitismo, visto che quando fanno le manifestazioni bruciano le bandiere di Israele in piazza».

Per correggere il tiro della figuraccia leghista in un’intervista a Repubblica oggi la Presidente della Commissione diritti umani di Palazzo Madama dice che la Lega è pronta a votare per Liliana Segre alla Presidenza della Commissione contro l’odio che il suo partito si è rifiutato di votare. La senatrice Pucciarelli spiega ad esempio che l’astensione è stata dovuta al rifiuto della maggioranza di inserire «i temi delle responsabilità dei flussi migratori nel clima di odio». Il che è un po’ come dire che se gli italiani odiano gli stranieri è colpa degli stranieri, non degli italiani stessi. O dei politici che soffiano sul fuoco dell’intolleranza e della xenofobia per conquistare qualche voto.

Lei non ritiene che le dichiarazioni di Salvini e l’astensione ieri in Senato siano un formidabile assist agli haters e che bisognava essere compatti almeno in questa battaglia di civiltà?

“Io stessa sto ricevendo parecchi messaggi d’odio. Gli haters si combattono nella quotidianità. E ripeto, noi nella commissione Segre ci saremo e faremo la nostra parte”

L’intervista si conclude con la Pucciarelli che ci tiene a far sapere di essere lei stessa vittima di messaggi d’odio. Sfugge però alla senatrice che quei messaggi, che sono sicuramente da condannare, non hanno alcuna motivazione di stampo antisemita (come quelli inviati alla senatrice Segre) o razzista (come quelli diffusi quotidianamente dentro e fuori dai social). Ma abbiamo capito che la Lega quando si toccano certi temi ha una discreta abilità a buttare la palla in tribuna. Si parla di antisemitismo e tira fuori le persecuzioni dei cristiani. Si parla di razzismo e prova a dire che la colpa è anche dei migranti. Si parla di intolleranza e chiede che venga sanzionata anche quella dei musulmani. Ma prima o poi la Lega riuscirà a farsi un esame di coscienza e ammettere che forse un problema con la xenofobia e l’intolleranza, forse, ce l’ha?

