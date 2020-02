Un’altra vittima del Coronavirus a Milano

E’ morto all’ospedale Sacco di Milano un ottantenne di Castiglione d’Adda risultato positivo al Coronavirus. Giovedì scorso era stato portato dal 118 all’ospedale di Lodi per un infarto, stesso giorno in cui era arrivato il 38enne che è stato il primo paziente risultato positivo al virus. L’ottantenne è stato ricoverato in rianimazione e poi, risultato positivo al virus, trasferito al Sacco di Milano dove è deceduto.

La settima vittima del Coronavirus a Milano

I morti di coronavirus finora sono Adriano Trevisan, 78 anni di Vo’ Euganeo, ricoverato in ospedale da dieci giorni per altre gravi patologie; Giovanna Carminati, 75 anni, residente a Casalpusterlengo, che era da giorni malata in casa in condizioni gravi; Angela Denti Tarzia, 68 anni, di Trescore Cremasco (Cremona), che era ricoverata in oncologia con “un quadro clinico molto compromesso”; un uomo di 84 anni di Villa di Serio, ricoverato in ospedale per patologie pregresse e “un quadro clinico già compromesso”; un uomo di 88 anni, nato a Caselle Landi e residente in un comune della zona rossa, ricoverato con “un quadro clinico generale compromesso in precedenza”; una donna residente a Crema e morta a Brescia, malata di tumore e con “uno stato di salute molto compromesso”, che è stata però smentita dalla Regione Lombardia.

Secondo l’agenzia di stampa AGI il paziente, che aveva una polmonite, è stato ricoverato in terapia intensiva al Maggiore, sottoposto al tampone, che poi è risultato positivo, e ricoverato al Sacco.