La quinta vittima del Coronavirus a Caselle Landi in Lombardia

Sono cinque le vittime in Italia del Coronavirus. Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli sottolineando che la quinta vittima è un adulto di 88 anni di Caselle Landi, in Lombardia. Sono 219 attualmente i contagiati; di questi 99 sono negli ospedali, 23 in terapia intensiva, 91 sono in isolamento domiciliare perché non hanno particolare esigenze di cure da essere ricoverati”.

La quinta vittima del Coronavirus a Caselle Lanne in Lombardia

“Nel nostro paese c’è sicurezza e si può venire tranquillamente”, ha detto il commissario straordinario Angelo Borrelli rispondendo a chi gli chiedeva se ci fossero dei rischi per gli stranieri che vogliono venire in Italia.

