La prof contro Liliana Segre sospesa

La professoressa della scuola Mazzanti di Coverciano che è andata dai suoi alunni a dire che Liliana Segre cerca solo pubblicità e notorietà nel frattempo era scoppiata nel solito pianto davanti al preside e quindi si pensava, come sempre in questi casi, che la storia finisse così visto che le lacrime di solito fanno perdonare tutto. E invece, scrive oggi Repubblica, la prof sarà sospesa:

Adesso arriva l’iniziativa del preside della Scuola Mazzanti, Arnolfo Gengaroli, che chiede all’insegnante di non presentarsi all’istituto a partire già da stamani e preannuncia, sempre per oggi, la visita all’ufficio legale dell’Ufficio scolastico regionale (ex Provveditorato) per istruire la pratica di “sospensione urgente” dal ruolo della professoressa.

«Adesso posso informalmente invitare la collega a non presentarsi a scuola e le ho inviato una e-mail in merito — ha spiegato il preside Gengaroli — Ciò per motivi di opportunità, sia per le istituzioni, sia per lei stessa perché si troverebbe a operare in un contesto non sereno. Ma domani sarò all’ufficio legale del Provveditorato per avviare l’istruttoria per la sua sospensione urgente».