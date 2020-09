Joe Formaggio: il candidato di Fratelli D’Italia ha usato il marchio del Grana Padano senza permesso?

Non è stata la Lega ad avere l’ideona di usare un marchio commerciale per fare propaganda politica. Il candidato alle regionali in Veneto di FDI Joe Formaggio ci aveva pensato già a luglio. Senza avere l’autorizzazione?

Joe Formaggio, già sindaco di Albettone e candidato alle Regionali in Veneto con Fratelli D’Italia ha preceduto di un mese la Lega nell’usare un marchio commerciale anche se quasi nessuno se ne era accorto. A luglio aveva pubblicato su Facebook un invito a votarlo con una foto con il Grana Padano e dei meloni:

La cosa non ha avuto grande successo visto che nessuno lo ha notato. Ma, dopo la storia dei Ringo della Lega, Vladimir Luxuria ha messo in evidenza l’immagine chiedendo al consorzio Grana Padano Dop se ne fosse a conoscenza e se Formaggio avesse l’autorizzazione:

Sempre Joe Formaggio candidato alle #regionali2020 in #Veneto si candida con la Meloni e sulla sua pagina Facebook pubblica foto con i meloni e il formaggio. Finirà a tarallucci e vino? 😂#FratellidItalia pic.twitter.com/KOb9d3TBKU — vladimir luxuria (@vladiluxuria) September 1, 2020

Come Barilla Group anche il consorzio si dissocia dall’utilizzo politico della sua immagine, anche se in maniera molto più morbida:

Il Consorzio non ha mai fatto politica ma è vicino a tutti coloro che, indipendentemente dal loro credo politico, difendono le produzioni italiane di qualità tra cui anche il #GranaPadano, il formaggio #DOP più consumato al mondo. — Grana Padano DOP (@GranaPadanoDOP) September 1, 2020

Una risposta un po’ diplomatica ma che non sdogana esplicitamente l’uso della foto. Joe Formaggio quando era sindaco era famoso per le sue ideone, dal muro per i profughi al divieto di sosta per i nomadi.

