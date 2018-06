Giorgia Meloni e i nomadi che devono nomadare

I grandi comici sanno che nel loro repertorio c’è sempre quella battuta che fa sganasciare il pubblico e se la giocano al momento giusto. Lo stesso ragionamento vale per i politici e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni non è mica la figlia della serva: proprio per questo ogni volta che viene fuori l’argomento Rom – e Matteo Salvini si piazza al centro della scena – lei tira fuori il suo motto: “Se sei nomade devi nomadare”. L’ha usato in tutte le campagne elettorali a cui ha partecipato in questi anni e non poteva che farlo ricicciare ieri su Twitter proponendo allo stesso tempo di allesitre delle piazzole di sosta temporanee dove si pagano le utenze e si sosta massimo sei mesi, «dopodiché ci si deve spostare, punto».

Il problema è che quel “nomadare” nell’epoca dei meme non poteva che fare la fine che ha sempre fatto: finire memato.

E allora ecco che gli Hipster Democratici si sono divertiti a farle il verso su FB, mentre il giornalista Roberto Renga su Twitter dice che la Meloni dovrebbe “melonare” e i 99 Posse ricordano invece che se sei fascista devi penzolare e agli apolidi non rimane che… apolidare.

E mentre con il camper in tangenziale noi andiamo a nomadare, la Meloni continua con la sua battaglia matta e disperatissima per farsi notare dai media che sono tutti concentrati sulla prossima sciocchezza che dirà Salvini. Consapevole del fatto che con il governo dellaggente in carica non solo gli spazi politici per FdI si sono di molto ristretti, ma molti dei suoi cominciano a essere tentati di fare il grande salto verso quel partito che ieri i sondaggi davano addirittura sopra al MoVimento 5 Stelle. D’altro canto il tentativo di imbucarsi alla festa del governo del cambiamento è miseramente fallito per l’opposizione proprio del M5S e a lei ora non resta che vagare da uno spazio politico all’altro alla disperata ricerca di visibilità. Nomadare, appunto. A chi tocca nun se ‘ngrugna.