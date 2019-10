Quando Giorgia Meloni diceva che la Lega odia Roma

O tempora o mores! Ieri Giorgia Meloni era con il tricolore sul palco a coprire il simbolo della Lega durante la manifestazione del centrodestra mentre appena quattro mesi fa, durante la campagna per le elezioni europee, Fratelli d’Italia attaccava in giro manifesti in cui chiedeva di salvare Roma “Dalla Lega Nord che la odia / dall’incapacità del M5S / dalla sinistra che l’ha saccheggiata”. Per questo sui social network gira oggi questo manifesto che risale all’epoca e che è firmato dai Sovranisti Conservatori, ovvero dal raggruppamento con cui FdI ha tentato di arrivare a formare un gruppo al Parlamento Europeo.

D’altro canto lo stesso Zaia oggi in un’intervista a La Stampa ha detto che Meloni è sembrata molto in sintonia con piazza San Giovanni mentre Berlusconi più marginale: “Il discorso programmatico l’ha fatto Salvini e gli altri erano ospiti, la manifestazione l’ha organizzata la Lega”. La memoria selettiva di Giorgia d’altro canto non è una novità: è divertente che proprio lei parli di sinistra che ha saccheggiato la città quando tutti gli scandali e le ruberie di questi anni hanno visto coinvolti personaggi legati al suo ex compagno di partito Gianni Alemanno (erano insieme in Alleanza Nazionale), che nell’inchiesta Mondo di Mezzo ovvero Mafia Capitale è stato condannato a sei anni di carcere con interdizione perpetua dai pubblici uffici per corruzione e finanziamento illecito. D’altro canto si tratta della stessa Meloni che non ha battuto ciglio mentre ieri Salvini derubricava le sue lamentele sul simbolo della Lega a San Giovanni a invenzione giornalistica…

