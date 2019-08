Gianluigi Paragone ha quasi cambiato idea sull’addio al M5S

“Nel caso di accordo con la Lega resto nel gruppo parlamentare M5S. Nel caso di un accordo con il Partito democratico vediamo. Lo voglio vedere questo governo”. Gianluigi Bombatomica Paragone aveva detto che avrebbe lasciato i grillini per tornare a fare il giornalista, dimettendosi quindi da senatore della Repubblica italiana, in caso di accordo tra Partito Democratico e MoVimento 5 Stelle. Oggi ad Agorà ha fatto sapere di aver cambiato idea: vuole prima vedere il governo in azione e poi deciderà se dimettersi. Il che significa tecnicamente rimandare tutto alle Calende greche. Paragone ha anche detto che il PD è il partito del liberismo, anche se a voler segare i medici di base è Giancarlo Giorgetti della Lega.

E ha voluto dire la sua anche su Giuseppe Conte: “Gli manca forse un po’ di malizia e credo che anche nel discorso dell’altro giorno alla Camera forse mi sarei coperto un po’ di più… In politica mai dire mai”. Il riferimento è al secondo forno con la Lega ancora aperto in casa MoVimento 5 Stelle, dal quale però l’attuale premier si è autoescluso prima con l’attacco a Salvini (concordato con il M5S) e poi con le dichiarazioni di sabato. Poi, dopo aver chiesto di dare tempo fa l’Economia a Salvini, oggi è tornato a dare consigli non richiesti: “Cari colleghi del Movimento vi sfido a sinistra sull’ipotesi gialloverde e sfido anche il Partito democratico. Vogliamo proprio fare un’alleanza? Bene. Vi do io allora il nome della discontinuità. Prendete Stefano Fassina come Ministro dell’Economia. O Emiliano Brancaccio. Quella sì che sarebbe discontinuità profonda”. Infine ha concluso con una profezia: “Avviso e cerco di mettere tutti in guardia. Il blocco moderato si sta organizzando molto bene. Ecco perche’ il Movimento, secondo me, deve tornare a essere il Movimento che ha caratterizzato gli ultimi anni della politica italiana. Un Movimento che e’ contro il sistema. State attenti perche’ il blocco moderato non si coagulera’ attorno all’asse Pd – M5S, ma attorno a questi nuovi personaggi tra cui sicuramente vedremo, non so quando, ma in un tempo non lontano, Urbano Cairo”.

