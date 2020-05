Se Franco Frattini litiga con l’inesistente Comune di Bugliano

Una volta Franco Frattini era un rispettabile politico italiano. Ma da quando si è messo a rispondere su Twitter all’inesistente comune di Bugliano prima contestando la (inesistente) sagra del fenicottero rosa che a breve si svolgerà in paese orma è solo il caso di dirgli “Ok, Boomer”.

Sì, perché l’indimenticabile capo delle feluche del governo Berlusconi prima – è evidente – prende sul serio l’annuncio della sagra di domenica 7 giugno del fenicottero rosa con tanto di annuncio “Dal cielo azzurro alla tua tavola! Arrosto, lesso, fritto, antica ricetta di Bugliano – Menù completo 25 euro” e risponde: “Ma sono matti o scherzano con un brutto scherzo? Spero che la Forestale abbia già fatto un adeguato intervento…”. Poi non può fare a meno di zaieggiare dandogli dei cinesi: “Ma che sono cinesi questi di Bugliano, che uccidono e mangiano fenicotteri rosa e ogni essere che si muove???”.

A quel punto però per qualche motivo a noi sconosciuto, la volpe del deserto Frattini mangia la foglia e scopre che il comune di Bugliano non esiste (dimostrando così di essere un passo avanti rispetto a Salvini – non che ci voglia tantissimo): e a quel punto qualcuno non può fare a meno di chiedersi se anche Frattini esista veramente o no.

L’ex ministro degli Esteri (!) a quel punto spiega che lui, da vero Boomer, non ama chi fa satira sui pelosetti e sui pennutelli: “Una messa in scena ben fatta e ci sono cascato poiché non amo il fake e se vedo propaganda di uccisione di animali, come i fenicotteri, per di più protetti, non apprezzo! Vada per il sito satirico ma confermo che il soggetto dello scherzo era pessimo!!”. Ovviamente anche qui le repliche sono esilaranti

Ma il clou della serata viene raggiunto soltanto quando nel dibattito si infila anche un altro grande classico dell’inesistente: l’aeroporto internazionale di Aci Catena.

