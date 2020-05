Bugliano: il saluto di Salvini al comune che non esiste

In questo video tratto da una sua diretta Instagram possiamo ammirare Matteo Salvini che saluta il comune di Bugliano in provincia di Pisa. Il video è di qualche tempo fa ma il comune di Bugliano ha voluto ricambiare oggi il saluto. Con un piccolo dettaglio: il comune di Bugliano in realtà non esiste.

L’unica Bugliano presente nel territorio nazionale è infatti una frazione del Comune di Barga, in provincia di Lucca. Ma quello che c’è su Facebook e su Twitter è invece un account satirico che ironizza sulla politica italiana. Proprio oggi, ad esempio, ha annunciato l’avvistamento di fenicotteri rosa sul suo territorio e, subito dopo, ha autorizzato la caccia a tutti gli animali che volano.

➡️➡️➡️SEDUTA STRAORDINARIA del consiglio comunale in data 19 marzo. Discussione sull’attivazione di 4 autovelox per finanziare il #redditodicittadinza e garantire l’assunzione di 3 #navigator. La diretta streaming non ci sarà causa rottura router WiFi. pic.twitter.com/fc6TYg6T1Z — Comune di Bugliano (@CBugliano) March 18, 2019

Il sindaco di Bugliano è il professor Fabio Buggiani, mentre la scuola è intitolata a Fiorenzo Bava Beccaris, il generale dell’esercito che nel 1898 stroncò nel sangue le rivolte popolari di Milano per il pane. Qualche tempo fa La pagina Facebook dell’inesistente comune ci ricordò invece di quando era la Lega a far saltare il pranzo agli altri con la giustificazione di un fantomatico (e inesistente) consigliere leghista che chiede di esentare il figlio Benito dal servizio mensa per poter partecipare al digiuno per Salvini.