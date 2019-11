Fiamma Nirenstein e la commissione di Liliana Segre inutile…

Fiamma Nirenstein sul Giornale oggi spiega che la Commissione di Liliana Segre contro il razzismo e l’antisemitismo è inutile. O meglio, nel titolo si dice che è inutile, mentre nel testo, secondo un’antica tradizione del Giornale che ritiene che si possa smentire nelle righe piccole quello che si strilla a lettere grandi (e che viene anche di solito difesa da un nutrito gruppo di analfabeti funzionali nei commenti agli articoli che lo fanno notare), l’affermazione viene smussata:

Nei giorni scorsi il documento di Liliana Segre ha fatto molto discutere: chi scrive l’avrebbe votato perché solleva un tema vero e per amore e rispetto della storia della senatrice. Ma l’antisemitismo teorizzato e organizzato, che ha fatto sei milioni di morti, non c’entra nulla con gli altri problemi legati alla cultura dell’odio. Il documento inoltre implicitamente suggerisce che l’antisemitismo sia di destra. Questo non è vero. Esso è misurabile sulle tre D di Sharansky, delegittimazione, demonizzazione, doppio standard di Israele, e purtroppo la sinistra è campione.

In realtà da nessuna parte nel documento si afferma che l’antisemitismo sia solo di destra ma una delle tecniche più riuscite della propaganda è quella di affermare una cosa falsa e poi smentirla con tanto di prove. Si noti l’abuso del verbo “suggerire” che è quello utilizzato quando si deve inventare qualcosa a proposito di un testo che non afferma quello che il polemista di propaganda (ma anche, a volte, l’avvocato impreparato del querelante che avrà torto in tribunale) vorrebbe. La Nirenstein la usa anche due righe sotto:

Per concludere, una chicca. Qualche giorno fa l’AdnKronos, subito dopo il voto in Senato, ha chiesto alla Nirenstein un’opinione sui fatti. Vi stupirà scoprire che nell’occasione la commissione non era per niente inutile e il centrodestra che non l’ha votata “ha commesso un errore evidente”:

“Avrei votato la mozione Segre. Perché identifica un gigantesco problema esistente: l’antisemitismo è cresciuto in Europa in maniera inaspettata ed esponenziale con delitti, morti, feriti. La mozione sollecita a combattere il problema dell’hate speech, che porta solo danni. L’avrei votata anche per affetto e rispetto della storia di Liliana Segre, una personalità da ammirare”. Così la giornalista e scrittrice Fiamma Nirenstein commenta all’Adnkronos l’approvazione al Senato della mozione Segre che istituisce la commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza. Quanto ai 98 che si sono astenuti, la scrittrice pensa “che abbiano compiuto un errore evidente ma non vanno stigmatizzati come antisemiti. Probabilmente non è stata capita l’importanza e la delicatezza del tema”.

Nirenstein parla “di una invasione del web spaventosa, una legittimazione del discorso antisemita che è diventato ormai pane quotidiano”. L’autrice di diversi libri sull’antisemitismo da anni denuncia “l’avvento di questo guaio gigantesco che l’Europa ora si trova ad affrontare”. Ma “il nuovo antisemitismo -precisa- viene da destra e da sinistra”. E cita Jeremy Corbyn e Bernie Sanders. “Punto d’incontro tra destra e sinistra – tanto da formare un fronte delittuoso – è sempre l’odio nei confronti di Israele: delegittimazione, critica ingiustificata, aggressività per lo stato di Israele. Penso che l’Italia dovrebbe adottare la definizione di antisemitismo dell’Ihra come hanno già fatto tanti altri Paesi. Sono a favore della legittima critica ma non dell’antisemitismo nei confronti dello Stato di Israele che si verifica mettendo in funzione le tre D: delegittimazione, demonizzazione e doppio standard verso lo stato di Israele”, conclude Nirenstein.