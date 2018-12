Fattura elettronica, come funziona

Due miliardi di gettito in più che servono a far quadrare i conti: questo è il motivo che ha spinto finora il governo a non rinviare la fatturazione elettronica che dovrebbe entrare in vigore dal primo gennaio 2019 e sancisce l’obbligo sia per i privati che per la Pubblica Amministrazione per una semplificazione amministrativa e per contrasto alle false fatturazioni. Per la E-Fattura il portale dei commercialisti comincia il 18 dicembre: da quella data sarà operativa la piattaforma «Hub B2B» per la fatturazione elettronica, gestita dalla società Unimatica, che il Consiglio nazionale dei commercialisti (Cndcec) metterà a disposizione degli iscritti all’Albo. I commercialisti interessati, ricorda oggi Il Sole 24 Ore, riceveranno una Pec per registrarsi e accedere alla piattaforma e iniziare a lavorare. Ogni commercialista avrà a disposizione 50 fatture gratuite (ciclo attivo e passivo). Terminato il pacchetto messo a disposizione dal Consiglio nazionale, sarà possibile acquistare pacchetti di fatture a partire da mezzo centesimo a documento che Unimatica fatturerà a consuntivo. In pratica, un pacchetto di mille fatture potrà essere acquistato a 5 euro.

Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio, nel regime forfettario e i piccoli produttori agricoli. In attesa della conversione definitiva del decreto legge 119/2018, sono stati esclusi anche i medici e i farmacisti per le operazioni che già comunicano telematicamente al sistema tessera sanitaria nazionale. Ogni fattura elettronica dovrà essere trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI) in formato elettronico e quindi transitare dall’Agenzia delle Entrate. Secondo le previsioni della stessa Agenzia delle Entrate, la fatturazione elettronica dovrebbe garantire un introito di circa 1,9 miliardi visto che saranno poco più di 3 milioni le partite Iva coinvolte.

Intanto ieri Luigi Di Maio si è impegnato a bloccare per i primi sei mesi le sanzioni previste per chi non è in regola con la fatturazione elettronica.

