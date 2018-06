Il senatore Lannutti e le ONG da affondare

Siccome sui candidati del MoVimento 5 Stelle garantisce nientepopodimenoché Luigi Di Maio, sarà interessante sapere se per caso su Elio Lannutti Giggetto ci mette la mano sul fuoco o meno. Il neosenatore M5S condannato subito dopo l’entrata in Parlamento per diffamazione nei confronti della Banca d’Italia, e già famoso perché insulta la Gruber sul suo profilo ma quando va ospite in trasmissione su La7 davanti a lei diventa un agnellino, ieri ha mostrato la sua faccia da guerra incitando ad affondare le organizzazioni non governative “finanziare [sic] da Soros ed altri ideologhi della sostituzione etnica”.

Il senatore Lannutti, alfiere della sostituzione etnica, nei mesi scorsi ha criticato a più riprese il governo Lega-M5S perché a suo dire aveva al suo interno personaggi equivoci e in rapporti con la massoneria. Oggi ha trovato un altro nemico contro cui sfoggiare la sua ansia dichiaratoria tuttologa, dimostrando anche di avere una discreta confusione in testa visto che scambia le ONG per trafficanti di esseri umani (la stessa ipotesi di una serie di inchiestone di cui la prima è già arrivata all’archiviazione):