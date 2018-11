Via la dichiarazione integrativa dalla pace fiscale

C’è un colpo di scena nella pace fiscale: ieri al termine del vertice di maggioranza il governo ha deciso di eliminare la dichiarazione integrativa che permetteva di “confessare” ulteriori guadagni rispetto a quelli denunciati e pagarci su una flat tax per gli evasori chiudendo ogni possibile contenzioso. Spiega oggi Repubblica:

Nella manovra era infatti possibile pagare solo il 20% per le somme non dichiarate fino a 100 mila euro, e per 4 anni. In compenso scompare la norma che prevedeva il carcere per gli evasori, rinviata ad altro provvedimento. A Palazzo Chigi si decide inoltre di inserire nel testo anche la possibilità di correggere gli errori formali delle dichiarazioni dei reddito con 200 euro per ogni anno. E ancora, la detassazione delle sigarette elettroniche, la reintroduzione del bonus bebé, la tassazione dei money transfer dell’1,5 per cento. Questa volta la spunta il Movimento.

È solo l’ultimo capitolo di una guerriglia interna al governo che non conosce tregua. L’unica cosa su cui Luigi Di Maio e Matteo Salvini cercano di non litigare sono i Servizi segreti. Per evitare di trascinare perfino l’intelligence in questa campagna, Palazzo Chigi avrebbe preso la decisione politica di congelare gli attuali vertici fino al marzo del 2019. Ovvero fino alla scadenza naturale della proroga voluta da Paolo Gentiloni alla vigilia delle elezioni del 4 marzo.