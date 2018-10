Condono, la flat tax per gli evasori fiscali

La Lega ha dovuto rinunciare al suo progettone di aliquota unica (e poi doppia, e poi tripla) per i contribuenti italiani, ripiegando sulle Partite IVA e lasciando a bocca asciutta per quest’anno – e difficili da soddisfare nei prossimi visto che il deficit/PIL è previsto in calo – gli appetiti di chi paga l’IRPEF. Ma per fortuna qualcuno potrà comunque gioire per la flat tax: gli evasori fiscali. Al netto di complotti e complottoni, infatti, non subirà nessun cambiamento il meccanismo gialloverde: sopra i 75mila euro di reddito dichiarato il vantaggio è infatti massimo (56%), sotto quota 22 mila invece rispetto alla tassazione ordinaria il «risparmio» si dimezza per poi azzerarsi dai 13 mila in giù. Col risultato, certificato dall’infografica pubblicata oggi da La Stampa, che i grossi evasori, oltre ad evitare sanzioni penali, possono mettersi in regola risparmiando decine di migliaia di euro.

Una vera manna che è possibile soltanto quando è in carica il Governo dell’Onestà Percepita, che grazie ai suoi ascari può far credere davvero che un condono non sia un condono visto che, come diceva Goebbels, una bugia detta tre volte comincia a somigliare pericolosamente alla verità. Spiega oggi Paolo Baroni: