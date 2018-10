Di Maio svela se si iscriverà al PD dopo il condono per Ischia

Ieri ha circolato molto su internet un video in cui Luigi Di Maio prometteva di iscriversi al PD se si fosse scoperta una sua proposta di legge di condono a Ischia. Ovviamente il sarcasmo nasce dal condono per Ischia che la Lega e il MoVimento 5 Stelle hanno messo in un decreto legge e che nel frattempo è stato modificato dopo le critiche della Lega, che l’ha messo in connessione con la Pace Fiscale.

Era il 23 agosto 2017 e @luigidimaio urlava dal palco “cercate una mia proposta di legge di condono che riguarda Ischia o qualche altra Regione: se la trovate mi iscrivo al Pd”. Ti aspetto in Federazione Luigi. pic.twitter.com/xyQCHzFqWS — Tommaso Ederoclite (@ederoclite) 23 ottobre 2018

Oggi Oscar Giannino su Radio24 ha quindi chiesto proprio a Luigi Di Maio se fosse pronto a iscriversi al Partito Democratico dopo il condono per Ischia. La replica piccata del vicepresidente del Consiglio non si è fatta attendere e il siparietto andato in scena è stato particolarmente gustoso: