La Lega annuncia un emendamento per fermare il condono edilizio per Ischia inserito per volontà di Luigi Di Maio nel Decreto Genova. E il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, chiaramente in risposta alla guerra dei 5 Stelle sulla pace fiscale, annuncia il tutto con un tono beffardo: “Siamo sicuri che i gli amici dei 5Stelle appoggeranno il nostro emendamento che evita regali a migliaia di abusi edilizi commessi a Ischia”.

La Lega contro il M5S sul condono degli abusi edilizi a Ischia

Il decreto attuale per Ischia, dice Legambiente, «è un condono tombale». Lo stesso Silvio Berlusconi (odiato dai grillini) non osò né nella prima sanatoria edilizia del ‘94 né in quella del 2003 andare oltre certi limiti. Nell’articolo 25 spiega che «per la definizione delle istanze di cui al presente articolo», cioè le richieste degli ischitani, «trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47». Traduzione di Legambiente: «Le sanatorie del 1994 e del 2003 pongono dei limiti molto più restrittivi rispetto a quella del 1985». Sia sulle cubature sia sulla tassativa esclusione dal condono degli immobili realizzati in aree di vincolo paesaggistico o culturale.

Di più: il decreto (inserito dentro quello per Genova,come le vecchie volpi dicì infilarono un grande appalto stradale in un decreto sulle arance invendute in Sicilia) spiega che «al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici» gli interessati a«interventi di immediata riparazione di carattere non strutturale» possono muoversi «anche in deroga all’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio». Il tutto «purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni».

L’imbarazzo di Lezzi per il condono a Ischia

La storia del condono per Ischia ha creato talmente tanto imbarazzo nel MoVimento 5 Stelle che la ministra Barbara Lezzi, durante Porta a Porta, alla domanda di Bruno Vespa ha sostenuto di non saperne nulla.

Ora la Lega parte all’attacco. Proprio mentre Salvini annuncia che sabato sarà a Roma per ricucire lo strappo formatosi nella maggioranza sulla pace fiscale.