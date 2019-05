«Di Maio scambia Palombara Sabina con Monterotondo»

Il vicepremier Luigi Di Maio sbarca a Monterotondo per sostenere in campagna elettorale il candidato sindaco grillino Alberto Pagliuca, e naturalmente pubblicizza l’evento attraverso i social: appuntamento in piazza Duomo, alle 20.30. C’è Di Maio sorridente, il simbolo del MoVimento, una “ics” gialla, lo slogan “Continuare x cambiare” e, alle spalle del leader, la foto della cittadina.

Peccato, però, fa notare il capogruppo di FdI alla Camera Francesco Lollobrigida, che sia la città sbagliata: «Quella sullo sfondo è un’immagine di Palombara Sabina, comune amministrato da Fratelli d’Italia e dove M5S non ha alcun tipo di rappresentanza.È beneaugurale…».

EDIT: Stamattina alle 9 Di Maio ha cambiato la locandina:

Giusto ieri la pagina Facebook di Virginia Raggi è stata beccata a pubblicare un video “vecchio” di zozzoni, già messo su Facebook dalla pagina facebook Viavai il 24 settembre 2018:

Ovvero: siccome i video degli zozzoni stanno andando bene ma non ce n’è uno disponibile, l’ufficio stampa & propaganda di Virginia Raggi ha pensato bene di prendersi un video vecchio e spacciarlo per nuovo, forse utilizzando proprio quello di Viavai.biz ma senza concedere alcun credit all’autore del video. Giusto qualche tempo fa l’ufficio stampa & propaganda di Virginia Raggi su Facebook si era allegramente fottuto lo scatto di un fotografo per celebrare il Natale di Roma. La pagina facebook Riprendiamoci Roma scrive che anche un video su uno sversatore abusivo era vecchio, girato in estate, ma è stato di recente presentato come nuovo nella pagina FB della sindaca.

