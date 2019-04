Virginia Raggi e la figuraccia della foto per il Natale di Roma “rubata” a Samuel Chan

Doveva essere un semplice post per celebrare il Natale di Roma. Il 21 aprile la Città Eterna ha festeggiato 2772 anni, secondo la leggenda è stata fondata il 21 aprile 753 avanti Cristo. Ma Virginia Raggi ha l’innata dote di sbagliare anche le cose più facili. Il post su Facebook (e su Instagram) con una bella foto dall’alto della Capitale, dove si riconoscono il Palazzaccio (la sede della Corte suprema di cassazione) e Castel Sant’Angelo, ha un problema. Lo staff della comunicazione della sindaca infatti avrebbe preso la foto (da Internet) senza chiedere il permesso all’autore.

Lo scatto di Roma è di un fotografo cinese, ma la Raggi se n’è dimenticata

A farlo notare è stato Daniele Cinà che si è accorto che nei commenti al post sul profilo Instagram della sindaca un utente segnalava di essere il fotografo che ha scattato la foto usata dal post celebrativo della Raggi chiedendo di aggiungere i credit o rimuovere il post. Il fotografo autore dello scatto è il cinese Samuel Chan ma ad oggi il post non è stato rimosso né è stata aggiunta una didascalia per segnalare la paternità della foto.

Magari negli uffici della sindaca sono impegnati in faccende ben più importanti, ma visto che lo staff della comunicazione è pagato dai cittadini romani ci si potrebbe attendere meno pressapochismo. La foto usata per il post è a tutti gli effetti quella di Chan, basta scorrere il suo feed su Instagram per trovarla pubblicata (assieme ad altre vedute di città italiane) il 4 gennaio 2019.

Visualizza questo post su Instagram Rome from above🚁 #ItalynSamuel Un post condiviso da 99 | Samuel Chan (@2.25c) in data: Gen 4, 2019 at 3:15 PST

Forse alla sindaca pentasellata gli 85 collaboratori assunti nello staff della giunta non bastano. Eppure ai romani lo staff della Raggi costa la bella cifra di 3,8 milioni di euro, ben più di quel “meno di un milione” che il MoVimento 5 Stelle aveva promesso di spendere all’indomani della vittoria del 2016. Più di qualche romano si chiede cosa vengono pagati a fare quei collaboratori. Perché non solo la città versa nelle condizioni che tutti sappiamo (e che non sfuggono nemmeno alla sindaca) ma non si riesce nemmeno a pubblicare una foto attribuendola al legittimo proprietario (anche se qualcuno che difende la sindaca c’è: come quello che ipotizza che la foto sia stata scattata senza i dovuti permessi e autorizzazioni per il drone). E se per i tanti guai e mali della Capitale si può dare la colpa alle tanto vituperate amministrazioni precedenti come giustificare questa piccola figuraccia internazionale?