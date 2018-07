Il decreto ingiuntivo per Pietro Grasso per i soldi non dati al PD

Il tesoriere del Partito Democratico Francesco Bonifazi ha fatto sapere su Facebook che il tribunale di Roma ha emesso un decreto ingiuntivo nei confronti di Piero Grasso, ex presidente del Senato, per la questione dei soldi non versati al PD. Secondo le comunicazioni di Bonifazi Grasso aveva un “debito” di 83mila euro nei confronti del PD. Secondo gli accordi che vengono stipulati all’atto della candidatura, ogni parlamentare eletto, come impone lo statuto del Pd, ogni mese deve versare al partito un contributo di 1500 euro. Grasso ed altri poi confluiti in Movimento Democratico Progressista e successivamente in Liberi e Uguali non hanno versato le quote che spettavano. Per questo il PD ha deciso di agire in giudizio nei loro confronti.

L’obiettivo dichiarato da Bonifazi era recuperare un milione e mezzo di euro. Tra lettere e risposte, la polemica sull’argomento è andata avanti per mesi, anche in campagna elettorale. Fino all’epilogo di oggi. Grasso dopo la diffusione della notizia risponde: “Dopo aver chiesto via mail più di un mese fa un incontro con Bonifazi e i rispettivi legali, ho rinnovato la richiesta direttamente a lui due giorni fa per dimostrare, carte alla mano, le mie ragioni ed evitare il contenzioso. Evidentemente il tesoriere del Pd – che ha svuotato le casse con la scriteriata campagna referendaria e con le mega consulenze ai consiglieri americani, scelte di cui a farne le spese sono stati i dipendenti – ha bisogno di scaricare su altri le colpe della sua pessima gestione, e provare a trasformarle in un mezzo strumentale e propagandistico. Quando arriverà il decreto può star certo che farò opposizione”.