La lettera di Pietro Grasso sugli 83mila euro al PD

In una lunga lettera aperta inviata a Repubblica Pietro Grasso entra nell’argomento degli 83mila euro che il Partito Democratico gli ha chiesto per “chiudere i conti” con i contributi dovuti dai parlamentari al PD e che a più riprese gli sono stati chiesti via giornali da Francesco Bonifazi, tesoriere del PD renziano. Grasso esordisce sostenendo che la tempistica con cui è arrivata la richiesta (che faceva anche i conti al resto di MDP) è sospetta, visto che è uscita il 3 dicembre, giorno dell’adesione del presidente del Senato a Liberi e Uguali. Grasso vede nel modo di agire di Bonifazi una ritorsione a carattere propagandistico e per questo fa alcune precisazioni:

A. Non ho mai ricevuto da voi alcuna comunicazione in merito alla quota economica mensile che avrei dovuto versare al Pd in ragione della mia elezione, né le modalità di pagamento. Eppure dal marzo del 2013 al giorno delle mie dimissioni dal gruppo del Pd in Senato sono trascorse 56 mensilità. Abbastanza occasioni per farlo, non crede?

B. Dal marzo 2013 avete approvato quattro bilanci del Pd, tutti a sua firma. Neanche in quelle occasioni ha ritenuto opportuno comunicarmi alcunché.

C. Non sembra opportuno che il presidente del Senato sostenga con soldi pubblici l’attività di un partito, così come per prassi centenaria non è chiamato a dare col voto alcun contributo politico. Ecco perché ero convinto che non aver ricevuto richieste di contributi dipendesse da una visione condivisa di questo modello. Sarò felice se vorrà spiegarmi la ragione per cui ha cambiato opinione.

D. Visto che il suo disappunto per la mia presunta morosità si è trasformato in sprezzanti dichiarazioni pubbliche, vorrei capire cosa ne pensa dei circa 250 mila euro che il Gruppo del Pd in Senato ha percepito dal marzo del 2013 al 26 ottobre del 2017 in ragione della mia iscrizione al Gruppo medesimo.