Con ogni probabilità sarà varato venerdì il prossimo DPCM e in quei giorni si conoscerà anche il piano a tappe per le riaperture dopo il 13 aprile. Spiega oggi Il Messaggero che sarà in quei giorni che il governo deciderà – d’intesa con le Regioni e le parti sociali grazie alla nuova cabina di regia – se e come prolungare le misure di contenimento: «Ogni decisione sarà presa sempre in base all’andamento dell’epidemia e in ragione delle analisi e dei pareri degli scienziati», spiegano a palazzo Chigi, «ma il “come” e il “quando” sarà stabilito dal governo».

Riaperture dopo il 13 aprile: il piano a tappe

Ovvero, come ha detto Franco Locatelli del Consiglio Superiore di Sanità, la decisione sarà politica in base ai pareri del Comitato Tecnico-Scientifico. Nella maggioranza, racconta il quotidiano, vogliono mettere nero su bianco nei prossimi giorni un “Piano per la riapertura graduale”del Paese.

Per non farsi trovare impreparati. Per dare agli italiani un po’ di speranza e indicare una luce in fondo al tunnel della clausura, che ormai va avanti dal 9 marzo. E per evitare che i passi verso un graduale allentamento della stretta, inneschino la confusione che ha accompagnato da febbraio in poi l’adozione delle misure di contenimento e nuovi ruvidi contrasti con le Regioni. «Questa volta, grazie alla cabina di regia tra governo e Regioni, nessuno andrà in ordine sparso», spiegano a palazzo Chigi, «e ciò non dovrà avvenire neppure per i test sierologici, che dovranno essere uguali in tutto il Paese per evitare valutazioni distorte a causa della disomogeneità delle rilevazioni».

Questo perché dopo il picco e il plateau annunciati l’epidemia non sembra rallentare alla velocità che ci si aspettava. O meglio: mentre in alcune regioni i numeri sono incoraggianti, in altre no. Per questo si va nella direzione di una riapertura scaglionata o a tappe per territorio:

Con ogni probabilità l’allentamento progressivo delle misure di contenimento avverrà in modo scaglionato Regione per Regione. E per fasce di età, lasciando a casa le persone più anziane e dunque più a rischio-contagio. Soprattutto, il governo – anche sotto la spinta di Confindustria, dei ministri Roberto Gualtieri (Economia), Stefano Patuanelli (Sviluppo economico) del Pd e di Renzi – sta valutando un approccio diverso le imprese. Così già dopo Pasqua, probabilmente, verrà concessa una ripresa delle attività legate ai cantieri edili e alle filiere dell’agroalimentare, farmaceutica e sanità.

La Fase 2 dell’allentamento delle misure

Per la Fase 2 invece si attende maggio ma potrebbe slittare. E potrebbe in ogni caso portare con sé regole come quelle sulle mascherine obbligatorie per tutti e la distanza di sicurezza da rispettare con chiunque. Soltanto quando l’indice RO (numero di contagi per ogni positivo) scenderà allo 0,5 (ora è all’1,1-1,0) sarà ipotizzabile programmare la riapertura di negozi, bar, ristoranti. Per tornare allo stadio, in discoteca, o per partecipare a eventi e congressi, invece si dovrà attendere un RO pari a zero. Ovvero la fine dell’epidemia. Il Corriere della Sera oggi intervista Alessandro Vespignani, 55 anni, nato a Roma, fisico informatico, direttore del «Laboratory for the modeling of biological and Socio-technical Systems», alla Northeastern University di Boston.

In questi giorni l’Italia sembra aver raggiunto il picco dei positivi, ma l’incremento dei casi continua a restare alto e la discesa non arriva, come era nelle attese…

«Bisogna stare sempre molto attenti a fare questi calcoli. Non dobbiamo seguire i numeri giorno per giorno,ma almeno su base settimanale. Può darsi che il dato sia ancora alto perché ci sono Regioni che stanno facendo più tamponi. È chiaro che occorre pazienza. In ogni caso la curva dell’Italia è in frenata e sta cominciando la discesa, come si vede dai dati che arrivano dagli ospedali,dove si stanno liberando posti. E questa è la cosa importante». Ma quando verrà il momento, la discesa verso il livello zero sarà più veloce?

«Dipende da come ci comporteremo tutti quanti. Ho visto immagini di città affollate in questi giorni, magari dove il contagio non si è ancora diffuso. Sbagliato, non è il momento di rilassarsi. Dobbiamo, invece, insistere. Abbiamo davanti l’esempio della Cina. Lì il “lockdown” è durato tre mesi».