Mascherine obbligatorie per tutti nella fase 2: come vanno usate

Nella seconda fase dell’emergenza le mascherine saranno obbligatorie per tutti. E dovranno essere cambiate ogni quattro ore coprendo naso e bocca. Dopo le storie sul Coronavirus nell’aria la nuova frontiera della fase 2 per l’uscita dall’emergenza è quella di dotare chiunque possa uscire di casa di dispositivi di protezione individuale, come spiega oggi La Stampa.

Secondo il quotidiano nella fase 2 le mascherine andranno utilizzate da tutta la popolazione ogni volta che si esce di casa e quando in generale ci si trova a contatto con altre persone. Non avrà invece senso utilizzarle quando sarà possibile uscire per fare una passeggiata all’aria aperta da soli o quando si guida l’automobile senza nessun altro passeggero. Ma bisognerà anche stare attenti alle tipologie:

La mascherina chirurgica, ad esempio, deve essere utilizzata quando si ha necessità di uscire di casa per fare la spesa, andare in farmacia, per situazioni di emergenza e per recarsi a lavoro. La mascherina FFP3, invece, è necessaria per gli operatori sanitari che operano in aree di degenza a rischio. La mascherina FFP2 con valvola di esalazione è necessaria per i soccorritori e il personale del triage perché a contatto con persone potenzialmente contagiate. La mascherina FFP2 senza valvola è adatta a proteggere medici di medicina generale e guardia medica e deve essere inoltre indossata dalle forze dell’ordine.

Una persona che trascorre 10 ore fuori casa in ufficio e che ha a disposizione la classica mascherina chirurgica, oggi la più comune, ne avrà bisogno minimo di tre, da cambiare all’incirca dopo 4 ore. A una persona che, ad esempio, esce di casa una volta al giorno solo per fare la spesa ne occorrerà una soltanto.

Sulle mascherine fai-da-te poi è bene tenere presente che non possono offrire la stessa protezione di quelle “professionali”. Anche quelle che rispettano la regola di base, cioè che coprono bocca e naso, è importante tenere presente che si tratta di semplici barriere meccaniche che agiscono quasi al pari di una sciarpa messa intorno alla bocca e al naso. Possono probabilmente bloccare gli schizzi più grossolani o evitare che i nostri starnuti finiscano addosso agli altri, ma hanno un’efficacia protettiva molto limitata. Ma, come spiega il CDC in America, sono comunque meglio di niente.

E non succederà solo in Italia. Già oggi il ministro della Salute spagnolo, Salvador Illa, ha detto che “probabilmente” le autorità consiglieranno l’uso diffuso delle mascherine a tutta la popolazione, come misura nella lotta alla diffusione del Coronavirus. “Stiamo studiando un insieme di misure e probabilmente raccomanderemo le mascherine, ma non voglio anticipare nulla”, ha dichiarato il ministro in conferenza stampa, secondo quanto riferisce El Pais.

Come si indossa e come si toglie la mascherina

Come si indossa e come si toglie la mascherina? Prima di metterla bisogna lavarsi le mani con acqua e sapone o strofinarle con una soluzione alcolica. Poi bisogna indossarla prendendola dall’elastico evitando di toccarla. Deve coprire naso e bocca. Quando diventa umida, va sostituita con una nuova e non riutilizzata. Per toglierla, conclude ancora La Stampa, vale

la stessa regola che si deve seguire quando la si indossa e cioè prenderla dall’elastico ripiegandola su se stessa ed evitando di toccare la parte anteriore con le mani. Alla fine dell’operazione bisogna di nuovo lavarsi le mani.

Per il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, non ci sono al momento evidenze che il nuovo coronavirus circoli nell’aria. Questa via era nota in determinati contesti, come quelli sanitari, ma al momento la letteratura scientifica indica che le principali vie diffusione del virus sono quelle per droplet e per contatto. Dello stesso avviso l’epidemiologo Giovanni Rezza, dell’Iss. Certamente se i dati sulla trasmissione per via aerea e su distanze maggiori rispetto a quella di sicurezza di un metro finora raccomandata, sarà necessario rivedere le regole. Si rafforzerebbe, per esempio, la tesi che tutte le persone dovrebbero indossare le mascherine in pubblico per ridurre la trasmissione del virus. Non sono pochi gli studi che indicano questa più ampia capacità di trasmettersi del SarsCoV2. Ad accendere il dibattito, era stato in marzo lo studio pubblicato sul New England Journal of Medicine, secondo cui il virus può sopravvivere fino a tre ore nell’aria e nelle goccioline di saliva. Più recentemente il Massachusetts Institute of Technology (Mit) ha confermato il dato sulle distanze più ampie che le goccioline sospese nell’aria possono percorrere. Harvey Fineberg, capo della commissione permanente sulle malattie infettive permanenti dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti e autore della lettera alla Casa Bianca, cita lo studio dell’università del Nebraska condotto in 11 stanze di isolamento nelle quali erano ricoverati pazienti con la Covid-19 e dove sono stati trovati campioni dell’Rna del virus a oltre 1,8 metri dai pazienti. Dati analoghi emergono da studi condotti a Hong Kong nei primi anni 2000 dopo l’epidemia di Sars e sempre l’Università di Hong Kong ha riscontrato, più recentemente, la presenza di coronavirus, virus dell’influenza e rhinovirus nel respiro di bambini e adulti.