Anche il Corriere sfotte Matteo Renzi News

Matteo Renzi News, la pagina dei talebani renziani che fa spesso fare figure di merda al Partito Democratico, oggi ha l’onore di finire all’attenzione di Pierluigi Battista e del Corriere della Sera. Come stamattina leggerà con somma gioia Matteo Richetti, responsabile comunicazione PD, Battista riepiloga

Una fake news come l’immagine del sindaco renzianissimo di Pesaro Matteo Ricci (come il grande gesuita che cercò di portare il cristianesimo in Cina) che proclama sulla pagina «Matteo Renzi news», faccia sorridente e camicia stirata di fresco: «Adesso #avanti fino alla vittoria: rimbocchiamoci le mani». Le mani, non le maniche. Peccato che non sia una fake news: da rimboccare qui sono proprio le mani e non le maniche.

E magari Ricci non saprà neanche dell’imbarazzante strafalcione, perché quel materiale di propaganda viene gestito dalla pagina «Matteo Renzi news» amministrata da Alessio De Giorgi. Una pagina così controproducente e folle (seguita peraltro da ben 90 mila persone) che davvero sembra ispirata da un tenebroso hacker antirenziano, per quanto rischi di far male al leader del Pd.