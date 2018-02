Matteo Renzi corona sogni: incontrare Laura Pausini

La pagina Facebook per intenditori del renzismo Matteo Renzi News, già finita nelle cronache dell’Internet per manifesta e involontaria comicità, ieri ha aggiunto un altro motivo ottimo per votare Renzi:

Giusto per dirti la cosa più stupida… se non fosse stato per le 500 euro di Renzi io non sarei riuscito a coronare uno dei miei sogni più grandi, cioè incontrare Laura Pausini ed andare ad un suo concerto. Sembrerà stupido ma per me conta molto e se non fosse stato per quei soldi sarebbe rimasto un sogno.”

Ora, mettiamoci tutti qui tranquillamente a ragionare tra di noi e diciamocelo: chi non vorrebbe che i soldi delle nostre tasse venissero spesi in bonus allo scopo di consentire a un 18enne di coronare il suo sogno, ovvero andare al concerto di Laura Pausini? Nessuno, è chiaro. Si chiama bonus cultura apposta: serve a incontrare Laura Pausini. Ah, a proposito: a Roma il comune grillino ha portato la mostra dei Pink Floyd. Tutti i gusti son gusti, no?