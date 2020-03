La Regione pensa di chiudere le scuole a Roma e nel Lazio per l’emergenza Coronavirus. La chiusura delle scuole è uno dei primi provvedimenti consigliati dall’Ecdc (il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie di Stoccolma) e previsti dall’Ihr (i regolamenti sanitari internazionali) per contenere le epidemie.

L’ipotesi chiusura delle scuole a Roma e nel Lazio

Ma una decisione del genere,nel Lazio, sarà presa soltanto in accordo con il governo: sia per evitare interventi scoordinati e a macchia di leopardo, sia perché lo stop generalizzato delle lezioni, in una realtà vasta e complessa come Roma, provocherebbe la parziale paralisi di gran parte delle attività cittadine. Eppure, spiega oggi il Messaggero, la direzione in cui sta andando via della Pisana è proprio questa:

Del tema si è discusso nell’ultima riunione della giunta regionale, dove sono stati messi a punto gli interventi necessari per contenere i contagi ed evitare possibili emergenze a Roma e nel Lazio. In attesa degli orientamenti nazionali sulla questione scuola, si ragiona sulle possibili date di un’eventuale serrata generale: l’ipotesi circolata nelle ultime ore è quella di un “anticipo” di qualche giorno delle vacanze pasquali, quest’anno fissate nel calendario scolastico regionale dal 9 al 14 aprile. A meno che il numero dei contagi, nelle prossime settimane, suggerisca di mettere in campo questa misura già in questo mese. Sarà comunque il Governo a stabilire anche la durata di un’eventuale chiusura, che si aggirerebbe comunque tra i sette e i quindici giorni.

Tutto ciò mentre in diversi istituti si iniziano a prendere singole misure cautelative: dalla sospensione dei colloqui tra professori e genitori al Manara, ai cancelli chiusi in alcune scuole dell’hinterland della Capitale. Senza contare la sospensione, preludio all’annullamento definitivo per quest’anno, di viaggi d’istruzione altre gite in tutte le scuole. E anche all’università si prendono provvedimenti all’insegna della prudenza: alla Sapienza è arrivata la richiesta ai laureandi «di voler limitare la partecipazione di parenti e amici alle proclamazioni delle lauree triennali e alle sedute di discussione delle lauree magistrali a un numero di massimo 2-3 persone» per ogni studente.

Quanti casi di Coronavirus a Roma?

Sono 12 al momento i casi positivi di Coronavirus accertati tra Roma e Provincia. Dagli ultimi dati dello Spallanzani si contano sette ricoverati: la coppia di cinesi ormai negativizzata e guarita, un poliziotto ricoverato ieri, la famiglia di Fiumicino (madre, padre e una figlia) e un ultimo caso con un link epidemiologico veneto. A questo vanno aggiunti il nucleo familiare del poliziotto ricoverato (moglie, due figli e cognata), tutti positivi e in sorveglianza sanitaria a casa, e un vigile del fuoco positivo al test e in sorveglianza nella caserma di Capannelle.

“Non abbiamo focolai autoctoni a livello regionale perché i casi hanno dei link riconducibili o a zone della Lombardia o del Veneto e da oggi anche a zone dell’Emilia Romagna, esattamente di Piacenza, il giovane vigile del fuoco in sorveglianza presso la caserma di Capannelle”, ha detto l’assessore sanitario alla Sanità, Alessio D’Amato, a margine del bollettino dello Spallanzani di oggi. La dichiarazione è importante perché presuppone, per ora, l’assenza di un vero e proprio focolaio anche se le storie del poliziotto e della donna di Fiumicino fanno supporre il contrario. “Inoltre abbiamo in sorvegliata sanitaria 51 cittadini di Fiumicino nel nucleo ricoverato – ha aggiunto – E abbiamo anche in sorveglianza il nucleo dell’agente di polizia”.