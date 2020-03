Coronavirus a Fiumicino: l’accusa di aver violato l’autoisolamento

G. E., la donna di 38 anni che abita a Fiumicino ed è risultata positiva a Covid 19, è accusata di aver violato l’autoisolamento. Nel mirino anche gli spostamenti del marito L.S., idraulico di 39 anni, fino a ieri asintomantico, e anche lui – insieme alla loro bambina di 10 anni – colpito dall’infezione, mentre l’altro figlio di 5 risulta negativo al Covid-19. Racconta il Messaggero:

A smentire la versione fornita dalla donna alla Asl ci sarebbero alcuni residenti e commercianti che avrebbero avvistato nei giorni scorsi la donna in giro per le strade dell’Isola Sacra. La task force specializzata, formata da tecnici di Asl e ospedale Spallanzani, è stata comunque in grado di tracciare tutta la filiera di contatti avuti dalla 38enne, oltre a quelli del marito e della figlia di dieci anni.

Ci sarebbero almeno tre situazioni in cui la donna è stata avvistata dai suoi concittadini, dopo il suo rientro dal bergamasco. «È una nostra cliente che conosciamo bene in zona – dice la titolare di un bar – nei giorni scorsi è stata qui di mattina a fare colazione, sono sicura ed è stato poco tempo fa, forse lo scorso week end». «Poi – continua la donna – l’ho rivista negli ultimi giorni di Carnevale per una festa in strada, c’era tanta gente e i bambini in maschera». C’è anche chi poi l’avrebbe avvistata in una delle palestre di Fiumicino. Ma ufficialmente nessuno ha denunciato la presenza della 38enne che, in un primo momento, ha dichiarato di essersi messa in “auto-isolamento”.