Il grande gelo tra Conte e Casalino

Tra Giuseppe Conte e il suo portavoce Rocco Casalino c’è gelo. Il Giornale racconta oggi che l’uomo che la Casaleggio Associati ha messo a capo della comunicazione del MoVimento 5 Stelle prima e della presidenza del Consiglio poi ha tirato troppo la corda tra una minaccia ai tecnici e lo scoglionamento per il Ferragosto saltato e proprio per questo la convivenza con Conte si è fatta sempre più difficile:

Differenze di carattere, maggiore desiderio di autonomia dell’inquilino di Palazzo Chigi, volontà di avere una comunicazione più felpata. Sarebbero queste le motivazioni della «freddezza» tra i due. Un climax discendente che ha avuto il picco dopo la pubblicazione dei due audio di Casalino da parte di alcuni quotidiani tra cui Il Giornale.

A quel punto il premier, anche leggendo i commenti sul web, ha imposto allo spin doctor di rendere meno invasiva la sua presenza. Sui social, avrebbe dato fastidio la sequela di battute su «Conte portavoce di Casalino», il tutto corredato da immagini in cui si vedeva il comunicatore in prima linea a dribblare i microfoni, Conte dietro, dimesso e in ombra.