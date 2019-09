Calderoli: «A Gad Lerner a Pontida hanno fatto un favore»

Roberto Calderoli è tornato protagonista indiscusso della Lega perché a quanto pare insieme a Giancarlo Giorgetti è il regista dell’operazione referendum sul maggioritario annunciata da Matteo Salvini a Pontida. Oggi Calderoli in un’intervista a Repubblica dice che la contestazione a Gad Lerner ha fatto un favore al giornalista:

Quindi non pensa che faccia schifo, no? «Non mi offenda con questa domanda. Quelle dette dal mio collega sono parole assolutamente sconvenienti. Probabilmente Mattarella poteva dare un incarico a Salvini, però è una valutazione politica».

La parte più divertente dell’intervista è quando Matteo Pucciarelli gli chiede della legge elettorale proporzionale che vorrebbero M5S e PD e nel farlo gli ricorda un precedente storico piuttosto imbarazzante:

Comunque si ha un po’ l’impressione che ogni partito di volta in volta lavori ad una legge elettorale utile per penalizzare gli avversari, un po’ come il Porcellum, ricorda?

«Se la legge elettorale non avesse avuto la natura di scambio tra riduzione di numero dei parlamentari e proporzionale, le direi che non è male. Ma se si ritorna al 1992, e io in Parlamento c’ero, allora ci ritroviamo il pentapartito».