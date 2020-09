Mentre si parla di rischio lockdown per Lazio e Campania e riaprono i centri Covid ieri ci sono stati 1766 nuovi positivi e 17 decessi. L’andamento del Coronavirus in Italia con il bollettino di oggi del Ministero della Salute con i dati della Protezione Civile : 1494 casi e 16 decessi. Sono stati effettuati 51.109 tamponi. Salgono di 10 i pazienti in terapia intensiva per un totale di 264. I ricoverati sono 2.977, 131 in più rispetto a ieri. Nessuna regione oggi è a zero casi.

Bollettino Coronavirus Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 28 settembre

La suddivisione dei nuovi contagi nelle regioni: nel Lazio 211 casi – di questi 73 sono a Roma – e tre decessi; in Lombardia 119 nuovi contagi e due decessi; due nuovi decessi in Puglia nelle ultime 24 ore e 90 nuovi positivi: 52 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 22 nella Bat, 9 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 1 in una provincia non nota. I ricoverati sono attualmente 229. Sono 85 in più rispetto a ieri i casi in Toscana dove si registrano anche 3 decessi. I ricoverati sono 10 in più nelle ultime 24 ore per un totale di 115 pazienti ospedalizzati: di questi 22 si trovano in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri. In Veneto 183 nuovi positivinelle ultime 24 ore. Non ci sono nuovi decessi ma crescono i ricoverati: oggi sono 213, 9 in più di ieri. Anche i pazienti in terapia intensiva sono in aumento: uno in più di ieri per un totale di 27.

In Basilicata 54 positivi. Di questi, 28 riguardano la casa di riposo di Marsicovetere, dove i contagiati sono 8 operatori sanitari e 20 degenti. gli altri casi riguardano 8 persone rispettivamente residenti ciascuna a Pietragalla, San Severino Lucano, Matera, Rapolla, Melfi, Tramutola, Trivigno e Tito; 4 persone residenti a Potenza, 4 a Venosa e 4 ancora a Senise; 2 residenti a Lauria. Altre 2 persone sono residenti in Puglia, dove si trovano in isolamento e un’altra ancora in Calabria, dove è in isolamento. Si registra il decesso di una residente di Paterno: si tratta di una donna di 90 anni che si trovava nella casa di riposo di Marsicovetere. Sono 14 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane: 7 a Potenza 7 nel reparto di malattie infettive del San Carlo e 7 a Matera, di cui 6 nel reparto di malattie infettive uno nel reparto di terapia intensiva del Madonna delle Grazie. 5 nuovi casi nelle Marche nelle ultime 24 ore: 3 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Ancona e 1 in provincia di Ascoli Piceno; questi casi comprendono 2 rientri da Albania e Ucraina, 2 soggetti sintomatici e un caso in ambito domestico. In Alto Adige 25 nuovi casi di contagio. Non ci sono nuovi decessi. I pazientiricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 26, nessuno è in terapia intensiva. In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 4 nuovi casi. C’è un nuovo decesso, un 86enne di Pescara. I ricoverati sono 54, 4 in più rispetto a ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 4, uno in meno nelle ultime 24 ore. In Sardegna 37 nuovi casi. C’è un nuovo decesso: si tratta di una donna di 86 anni, ricoverata a Sassari. Sono invece 109 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-1 rispetto al dato di ieri), mentre sono 17 i pazienti (-1) in terapia intensiva. In Campania 295 nuovi positivi su 5.592 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Si registra anche un decesso.