Fauci: «Non solo le misure sanitarie il nemico, il nemico è il virus»

Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, inserito in questi giorni dal Time fra le 100 persone più influenti al mondo e membro della task force anti-Coronavirus della Casa Bianca ieri era ospite a Che Tempo che fa. Fauci ha detto una frase chiara che potrebbe schiarire la mente ai negazionisti: “Non sono le misure sanitarie il nemico, il nemico è il virus”. La frase è una parte della risposta a una domanda di Fabio Fazio sulla popolarità, in senso positivo e negativo, che i virologi hanno riscontrato in questi anni. “Come lei ha detto è un fenomeno sociologico interessantissimo questo: la popolarità che mi sono guadagnato non riguarda me ma riguarda ciò che rappresento. Il pubblico vuole chiarezza, verità e una serie di consigli e raccomandazioni che si basino su criteri esclusivamente scientifici. Ma c’è sempre un’altra faccia della medaglia: molti hanno l’impressione che queste misure santarie interferiscano con la loro libertà personale. E quindi pensano che queste misure siano responsabili della distruzione della situazione economica in molti paesi. La verità è che non sono le misure sanitarie il nemico, in nemico è il virus. Il nemico non sono i funzionari del ministero della Sanità, non è il professor Burioni, non è Anthony Fauci, il nemico è il virus”.

Fauci ha poi parlato del rischio di una seconda ondata: “C’è sempre il pericolo di una seconda ondata anche in quei paesi che hanno gestito bene”. Lo scienziato americano ha ricordato che con l’inizio dell’autunno e l’inverno e l’aumento delle attività nei luoghi chiusi, c’è il rischio di nuovi focolai. “Si vuole tornare alla normalità, ma dobbiamo resistere, altrimenti la seconda ondata può essere più grave della prima”, ha avvertito.

