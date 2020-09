L’andamento sul Coronavirus oggi nel Lazio con il bollettino della Regione dopo i 181 casi e un decesso di ieri: oggi 211 casi – di questi 73 sono a Roma – e tre decessi

Il bollettino sul Coronavirus nel Lazio oggi 28 settembre

Nella Asl Roma 1 sono 29 i casi e di questi sono quindici i casi con link familiare o contatto di un caso gia’ noto e isolato e quattro casi con link ad un cluster noto dove e’ in corso l’indagine epidemiologica- spiega D’Amato- Nella Asl Roma 2 sono 40 casi e tra questi sette sono i contatti di casi gia’ noti e isolati, cinque individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 3 sono 4 i casi e si tratta di un contatto di un caso gia’ noto e isolato. Nella Asl Roma 4 sono 6 i casi e si tratta di cinque contatti di casi gia’ noti e isolati e un caso individuato dal medico di medicina generale. Nella Asl Roma 5 sono 26 i casi e si tratta di quattrodici contatti di casi gia’ noti e isolati, un caso individuato al test sierologico e uno in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 6 sono 56 i casi e si tratta di nove contatti di casi gia’ noti e isolati e trentanove casi con link al focolaio in casa di riposo Villa Maria di Rocca di Papa, individuato grazie ad una attivita’ di verifica a campione predisposta dalla Asl. E’ necessario che vengano meticolosamente rispettate tutte le procedure e i protocolli operativi per l’accesso in RSA e case di riposo”. “Nelle province si registrano 50 casi e un decesso- conclude D’Amato-. Nella Asl di Latina sono ventiquattro i casi e si tratta di due casi di rientro dalla Lombardia, due dal Trentino e sedici sono i contatti di casi gia’ noti e isolati. Nella Asl di Frosinone si registrano tredici casi e sono contatti di casi gia’ noti e isolati. Nella Asl di Rieti si registrano dieci casi e si tratta di sei contatti di casi gia’ noti e isolati e due casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Viterbo si registrano tre casi e si tratta di contatti di casi gia’ noti e isolati. si registra un decesso

Il Lazio è pronto a lockdown in specifiche aree del territorio, se l’aumento dei contagi dovesse richiederlo. Parola dell’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, che al termine di una visita al Cto di Roma, ha detto: “Stiamo lavorando con attività chirurgiche e puntuali, pertanto se saranno necessarie interverremmo in questo senso”. Nel frattempo, diversi cittadini lamentano il mancato ricevimento della risposta ai tamponi entro le 48 ore previste: “Stiamo facendo oltre 10mila tamponi al giorno mediamente e nei prossimi giorni- ha replicato D’Amato- spingeremo molto sui test rapidi che permettono una risposta in trenta minuti, per cui questo problema verra’ risolto alla fonte”.