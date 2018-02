Berlusconi denuncia Di Maio

“Di Maio mi attacca sul Cara di Mineo? Solo una risposta, ho incaricato di occuparsene ai miei legali, ho già dato incarico di denunciarlo”. Lo dice Silvio Berlusconi, intervenendo a Circo Massimo, su Radio Capital, dopo le accuse del leader di M5S che ha detto come “il Cara di Mineo lo hanno istituito i leghisti e i forzisti, su cui hanno fatto business gli uomini di Berlusconi”. Tra Silvio e Luigi non corre buon sangue da secoli, ma le elezioni politiche 2018 e i sondaggi devono aver inasprito il rapporto tra i due. Il C.A.R.A. di Mineo è spesso finito negli scandali e nelle indagini della magistratura, anche per Mafia Capitale.

Nell’intervista Berlusconi ha anche trovato il tempo per difendere Matteo Salvini: “Salvini ha cambiato parere sull’euro, prima non lo voleva più”. E ancora: “La nostra Costituzione prevede la libertà di tutte le confessioni che non contrastano l’ordinamento italiano e lo Stato liberale non entra nelle convinzioni religiose ma se in nome dell’islam qualcuno giustifica la violenza e considera le donne segregate saremmo molto rigorosi. Le moschee devono essere luoghi di culto e non zone franche dove si fa propaganda. Salvini ogni tanto è pirotecnico, non possiamo chiudere le moschee”.