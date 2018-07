L’orrido complotto dei bambolotti dietro i bambini morti in mare in Libia

Mentre nella maggioranza Lega-M5S c’è ancora chi ha il barbaro coraggio di nascondersi dietro una foglia di Fico, in rete un discreto numero di sveglioni che sostiene che le fotografie che ritraggono i tre bambini morti nel naufragio di cento persone al largo della Libia sia “un bambolotto, si nota dal pugno chiuso, gambe rigide e capelli finti!!!” e invita a “prendere dei buoni registi ed attori”, la stessa lamentela di chi pretendeva che fossero falsi anche gli attentati di Parigi.

Ovviamente c’è da segnalare che si tratta di utenti dell’internet, mentre la stampa italiana dimostra di avere tutt’altra serietà. Ecco la prima pagina del Tempo, per farvi capire, ed ecco l’articolo di Pietro Di Leo che accompagna le foto:

Serviva un morto, magari un altro piccolo Aylan, il bimbo siriano annegato a largo di Bodrum nel 2015. La foto del suo corpo (qui a sinistra) riverso sulla spiaggia fece il giro del mondo e divenne aspersorio della colpa dell’Occidente,di Visegrad, delle “destre”. Serviva una roba così, al Partito della Bontà in overdose di nuova ideologia dell’immigrazione e in ebbrezza da apnea.

Anche perché sempre il Tempo in un altro articolo a firma di Tommaso Carta si scrive anche altro:

Fonti dell’intelligence contattate da Il Tempo confermano i timori per il comportamento degli scafisti che potebbero essere interessati a far naufragare di proposito battelli di immigrati per fare pressioni sull’opinione pubblica e soprattutto sul governo italiano così da costringerlo ad allentare la stretta sulle ong. Un’ipotesi già paventata da esponenti della maggioranza di governo anche se al momento riscontri diretti non ve ne sono.