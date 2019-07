Alessandra Locatelli, Lega, prende il posto al ministero della Famiglia di Lorenzo Fontana, che invece trasloca agli Affari Europei scalzando Alberto Bagnai all’ultima curva.

Alessandra Locatelli: chi è la nuova ministra (leghista) della famiglia

Lorenzo Fontana e Alessandra Locatelli giureranno da ministri degli Affari Ue della Famiglia al Quirinale oggi alle 18. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte arrivando alla Camera. La Locatelli, vicesindaca di Como, era stata il candidato più votato per il Carroccio alle elezioni ottenendo al primo turno 366 voti. Oltre al ruolo di vicesindaco è stata nominata assessore alle Politiche Sociali e di sostegno alla famiglia, Politiche abitative, Solidarietà, Piani di Zona, Lavoro, Impresa sociale, Reti sociali e Decoro sociale.

La Locatelli nell’aprile 2019 si disse contraria “alla concessione di spazi comunali a Comunità che non rispettano i diritti fondamentali della nostra società e della nostra cultura”, ovvero a concedere il parco Negretti per il Ramadan. Qui invece la vediamo, come l’europarlamentare Lancini, intenta a paragonare la raccolta fondi per Carola Rackete alla crescita della fame nel mondo senza dirci quanti bimbi si potrebbero sfamare con i 49 milioni della Lega.

La Locatelli, nata a Como nel 1976, è stata finora prima firmataria di un’unica proposta di legge , riguardante “Disposizioni concernenti l’integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell’Unione nazionale mutilati per servizio”. La Locatelli era stata anche protagonista del no all’allestimento di un dormitorio permanente nel territorio comunale.

