Adriano Zaccagnini: l’onorevole free-vax che si schiera con gli alleati del PD

Vi ricordate di Adriano Zaccagnini? L’onorevole eletto con il MoVimento 5 Stelle poi uscito dai grillini e arrivato a MDP che aveva organizzato una conferenza stampa di free e no vax alla Camera qualche tempo fa e poi aveva dato del “somaro” a Roberto Burioni, lottando quindi contro il decreto Lorenzin sui vaccini obbligatori? Ebbene, tenetevi forte: oggi su Facebook ha annunciato che aderisce a Insieme, formazione che riunisce socialisti, verdi e civici che si schiererà alle prossime elezioni con il centrosinistra guidato dal Partito Democratico in coalizione. In un post pubblicato sul suo profilo Zaccagnini, che aveva avuto qualche frizione (eufemismo) con il gruppo dirigente di MDP, scrive che Liberi e Uguali non lo convinceva:

In LeU non solo i temi dell’ecologia e dei diritti saranno trattati come foglie di fico per coprire una cultura post comunista industrialista e jurassica, ma non c’è nulla che non venga deciso dalle solite 6-7 persone che hanno già fatto molti danni al paese e alla sinistra (dal leader, ai temi, ai candidati, alla gestione delle risorse finanziarie tutto centralizzato).

Centralismo democratico 2.0

Insomma LeU è solo una lista elettorale (senza una proposta politica chiara, infatti Grasso è un leader anonimo le cui idee politiche sono sconosciute) che si spaccherà tre minuti dopo il voto, una lista elettorale piena di contraddizioni e ipocrisia, dove il ceto politico cerca di riciclarsi dicendo il contrario di quello che hanno fatto per 15 anni stando anche in maggioranza