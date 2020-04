Attenzione perché adesso Salvini vuole riaprire tutto

Aprire tutto, ‘ché non è niente di grave. Anzi, no: chiudere tutto perché la situazione è disperata. Oppure: cominciamo a riaprire ‘ché il peggio è passato. Matteo Salvini oggi rilascia un’intervista al Sole 24 Ore, organo della Confindustria, per annunciare il suo miliardesimo cambio di rotta durante l’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19. E pensare che il popolo ancora non s’era dimenticato il famoso video in cui diceva “Riaprire, riaprire, riaprire!”.

Nell’intervista rilasciata a Barbara Flammeri il Capitano la butta sul primato della politica e sostiene che negli altri paesi (ovvero Germania, Polonia e Ungheria: non esattamente il cuore dell’Europa…) sia già tutto aperto:

A proposito di rimettersi in moto: c’è un forte pressing delle imprese a riaprire, ma per gli esperti della Sanità potrebbe essere pericoloso. Lei da che parte sta?

Io penso che la politica debba recuperare il suo ruolo e quindi dopo aver ascoltato gli esperti debba assumersi l’onere della scelta. La maggioranza delle aziende in Germania è aperta, in Polonia e Ungheria pure e in generale sono in attività quelle degli altri Paesi del Nord. Laddove ci sono imprese in grado di mettere in sicurezza i lavoratori perfino a proprie spese – visto che anche su questo è stato respinto il nostro emendamento – deve essergli data la possibilità di riaprire perché altrimenti molte resteranno chiuse per sempre. Dico di più:sfruttiamo questa tragedia come un’occasione per cambiare radicalmente.

Che intende dire?

Che serve un approccio diverso Quando gli italiani dopo Pasqua si accorgeranno che la cassa integrazione non è arrivata, così come l’indennità per gli autonomi, salirà la rabbia. Dobbiamo offrire al Paese una prospettiva e per farlo servono le risorse migliori,come ha detto la presidente di Confindustria Udine.