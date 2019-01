Valentina Nappi contro Sgarbi

In questo video embeddato su Facebook e tratto da Stasera, Italia su Rete 4 si vede uno scontro epico che non si ammirava dai tempi di Goldrake contro Godzilla: Valentina Nappi contro Vittorio Sgarbi. Si parla dell’uscita della pornostar che qualche tempo fa ha dichiarato di essere stata stuprata (metaforicamente) da Matteo Salvini (il Capitano ha risposto di avere un alibi: stava con Saviano) e Sgarbi dice che la parola “stupro” è un reato chiedendole di andare a denunciare Salvini; la Nappi replica che “le virgolette fanno parte della lingua italiana”, mentre Sgarbi in sottofondo continua a protestare, e continua spiegando che la trasmissione sta cercando il gossip e sta facendo in modo di non farle spiegare cosa volesse dire con l’uscita sullo stupro.

Poi la Nappi dà dell’analfabeta funzionale a un ospite dello studio (ospite c’è anche Max Tortora nei panni di Antonio Rinaldi) e spiega che il baciamano ricevuto da Salvini è da abolire. Subito dopo torna a scendere in campo Sgarbi che chiede al conduttore di mostrare uno dei video di Valentina Nappi per buttare totalmente in caciara la conversazione e infine ci riesce.

Leggi sull’argomento: Di Battista e le trame dei Benetton contro pòro Toninelli