Lo strano appello per le trivellazioni sul Fatto e sulla Verità

Il Fatto e La Verità oggi pubblicano un curioso appello firmato da Audax Energy, Po Valley, Pengas Italia, Delta Energy, Northsun Italia, Aleanna Italia, Irminio, Appennine Energy e PXOG Marshall, ovvero una serie di aziende che ha ottenuto o è in fila per ottenere dal ministero dello Sviluppo Economico permessi di ricerca di fonti di energia nel territorio italiano. L’appello parla di produzione di energia nazionale e dice “no” alle moratorie ma per tutto il testo non cita in alcun modo né le trivellazioni né l’emendamento presentato dal M5S dopo lo scoppio della polemica sui permessi di ricerca concessi dal ministero dello Sviluppo e da quello dell’ambiente.

L’appello arriva dopo lo spettacolare voltafaccia di Di Maio sulle trivelle e la promessa grillina di bloccare le ricerche tramite emendamento con moratoria, arrivato dopo che il ministero ha fornito i permessi: il fatto che la norma miri a bloccare anche le trivellazioni appena autorizzate dimostra che il ministro poteva farlo per tutto il 2018 ma se ne è “dimenticato” e poi ha inventato la palla del dirigente a rischio indagine in caso di intervento per giustificarsi. Alle balle di un bugiardo di professione si aggiungono oggi i giochi di parole delle imprese del settore, che se la prendono con il pericolo dello “straniero” per solleticare gli istinti sovranisti dell’esecutivo e auspicano un “dialogo sereno” per “il bene dell’Italia” pur non avendo nemmeno il coraggio di nominare il ministro Di Maio. Bisogna fare loro tanti auguri di buona fortuna: ne hanno davvero bisogno.