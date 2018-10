Toninelli, l’allarme sull’A24 e i soldi dimenticati

“Alcuni piloni dei viadotti della A24 e A25, che ho potuto visionare con i miei occhi, sono in condizioni così degradate da risultare allarmanti”: Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del governo Lega-M5S, all’assemblea dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili ha lanciato un allarme terrorizzante sulla Strada dei Parchi e, già che c’era, ha fatto pubblicità alla sua legge: “Grazie ai dati condivisi nell’Ainop potremo fare quel monitoraggio continuo su ponti, viadotti, cavalcavia che abbiamo previsto nel decreto Genova e che ci permetterà di capire dove andare a fare ispezioni, dove sarà dunque necessario investire risorse pubbliche per la manutenzione e dove quindi ci sarà bisogno del vostro intervento e della vostra professionalità per rimettere in sicurezza un’opera pubblica”.

C’è però un problema. Già una decina di giorni fa il ministro si presentò insieme alle Iene sotto uno dei viadotti della Strada dei Parchi (A24 e A25) per denunciarne i problemi e lo stato di abbandono. Ma la parte curiosa della vicenda è che proprio nel decreto Genova non sono stati messi i 200 milioni di euro necessari per la messa in sicurezza di piloni e viadotti. E agli appassionati di coerenza legislativa ricordiamo che nel decreto c’è però spazio per una sanatoria delle case abusive di Ischia. “Purtroppo, abbiamo dovuto prendere atto che i vertici tecnici del Ministero ancora non ritengono che ci siano le condizioni per firmare i decreti attuativi che autorizzerebbero i lavori di messa in sicurezza dei viadotti, perché a loro dire non c’è la copertura; un fatto incomprensibile se si considera che il ministro Toninelli ha assunto, pubblicamente, l’impegno dello sblocco dei fondi”, ha fatto sapere Mauro Fabris, vice presidente di Strada dei Parchi Spa, concessionaria delle autostrade abruzzesi e laziali A24 e A25. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, l’ufficio legislativo del Mit ha sbagliato la modalità (tecnicamente: si sono dimenticati la rimodulazione dei fondi) con cui era previsto nel decreto Genova lo stanziamento di 192 milioni per gli interventi antisismici sulle autostrade A24 e A25. Una volta ammesso l’errore, però, al DIPE non è stato posto rimedio a nulla. E così i piloni dei viadotti della Strada dei Parchi dovranno rimandare l’intervento urgentissimo che era stato pubblicizzato in tv.