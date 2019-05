Il Tg2 inventa che in Europa hanno vinto i sovranisti

Dopo essersi fatto dichiarare guerra dalla Svezia, il Tg2 di Gennaro Sangiuliano torna a stupire grandi e piccini sostenendo che il Fronte Sovranista “smuove lo status quo di Strasburgo” perché, a parere di Christiana Ruggeri, ha vinto le elezioni.

Naturalmente si tratta di una balla. Il fronte sovranista attualmente conta 59 deputati eletti, che diventeranno di più se siglerà l’intesa con Nigel Farage, su 751 seggi totali. Come hanno spiegato tutti i notisti politici, Popolari e Socialisti potranno facilmente raggiungere la maggioranza alleandosi con l’ALDE o con i Verdi (protagonisti, loro sì, di una grande vittoria: infatti il loro gruppo ha attualmente più deputati dei sovranisti)

In particolare è la voce dei giovani a erigere la diga, spinti al voto per evitare che i più vecchi compromettano il loro futuro, per come era avvenuto nel 2016 con la Brexit. Ad esempio in Germania gli under 30 votano in massa per i Verdi (33%) o per i grandi partiti europeisti come la Spd e la Cdu. Simile dinamica in Francia. Non sembra esagerato parlare di effetto Greta. La ripartizione dei seggi al Parlamento europeodice che i verdi possono diventare la quarta gamba di un’alleanza di 500 deputati che zittisce i sovranisti. Con buona pace del Tg2.

