C’è un positivo al Coronavirus al Tg1

Mentre il Senato è costretto a interrompere i lavori per fare il test del tampone ai parlamentari venuti in contatto con i due senatori del M5S positivi al Coronavirus nel Lazio la situazione dei contagi rimane critica. Ieri dei 210 nuovi positivi ben 110 erano localizzati a Roma. Nella regione riaprono i Covid Center per fronteggiare una situazione negli ospedali che vede i pazienti ricoverati raddoppiare in un mese e nella Capitale si vedono spuntare focolai anche nelle scuole. Dopo il liceo Righi al classico Bertrand Russel, a Ponte Lungo, sono stati registrati 16 casi.

E, spiega Repubblica Roma, c’è un caso anche al TG1: “Mentre c’è grande agitazione a Saxa Rubra per il ricovero in ospedale di un dipendente del Tg1 che fino alla settimana scorsa si era recato al lavoro”.