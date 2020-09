Gli ospedali pieni per COVID-19

Continuano a salire i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva nel Lazio: quando vi raccontavamo dell’ordinanza che prevedeva la riapertura dei Covid Center erano 40. Ieri erano già arrivati a 45. E se ad agosto i pazienti negli altri reparti COVID erano 328 ieri siamo arrivati a ben 674. La situazione prevede l’incremento dei posti letto nei tre hub romani Spallanzani, Umberto I e Gemelli; riapertura dei reparti di Sant’Andrea, Bambin Gesù Palidoro e Israelitico; facilitazione nei ricoveri al nosocomio militare del Celio; progressiva riattivazione delle terapie intensive nelle province, per un totale di 14 ospedali coinvolti. Non solo. Spiega il Fatto:

Si tornerà anche a utilizzare gli alberghi già convenzionati per il periodo post-dimissioni e il rispetto delle quarantene per chi non è in grado di osservare l’isolamento in casa; attivate Villa Primavera, Casa San Bernardo, Urban e Francalancia, “in corso di identificazione nuove s trutture”: l’obiettivo “è di avere entro il mese di ottobre una disponibilità di circa 500 posti” e di “70 posti nelle Rsa”. Fonti dell’unità di crisi riferiscono che “si dovrà iniziare di nuovo a fare una scrematura nei ricoveri” anche se “siamo lontani dai livelli di marzo”. Ad aprile i ricoverati nel Lazio erano quasi 1.500, le terapie intensive avevano superato i 200. Ma gli ospedali romani sono già in affanno, a iniziare dal centralissimo Policlinico Umberto I. “I reparti sono tutti pieni – racconta un infermiere – ma il guaio è che nei mesi estivi non sono stati risolti i problemi organizzativi della scorsa primavera. Non sono arrivati nuovi infermieri promessi e mancano anche gli operatori socio-sanitari”. Non solo. “Non c’è un unico reparto Covid, ma i posti letto sono in diversi padiglioni: questo mette in difficoltà noi e a rischio i pazienti”.

Ma non è solo il Lazio il problema: anche in Liguria e in Campania. Nella regione governata da Toti ad esempio hanno adottato una politica a fisarmonica. Vale a dire che hanno scelto di predisporre o diminuire i posti letto nelle terapie intensive a seconda delle necessità. “Solo che mancano gli anestetisti e i rianiatori”, dice Maria Luisa Pollarollo, medico, presidente regionale di Aaroi-Emac, sindacato di categoria. “In Liguria ne abbiamo circa 500 ed erano già ampiamente insufficienti prima dell’epidemia”. In Campania invece la saturazione è vicina, spiega il Fatto: