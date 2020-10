Francesco Mollame: il senatore M5S con COVID-19 che “non ha dato peso ai sintomi”

Il senatore Francesco Mollame è uno dei due parlamentari del Movimento 5 Stelle positivo al Coronavirus. Ieri tutto il gruppo dei 5 Stelle si è sottoposto al test del tampone e i lavori del Senato si sono fermati per tutta la giornata. Mollame ha probabilmente contagiato anche Marco Croatti, con cui è stato in contatto il 18 settembre, come ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. I due senatori erano in tour per la campagna elettorale in Emilia Romagna. Mollame avrebbe potuto evitare di diffondere il virus? Il parlamentare 5 Stelle spiega che anche se la fabbre è arrivata solo il 22, già dal 16 settembre aveva avvertito dei sintomi compatibili con la malattia:

Quando ha accusato i primi sintomi?

«Il 16-17 settembre ma non ho dato peso. Poi il 18 sono stato in campagna elettorale in Emilia-Romagna. E lì sono statoastretto contatto con Marco Croatti. Sono stato tutto il giorno con lui, ho mangiato anche in trattoria e come sa in quei casi si può togliere la mascherina». Poi che cosa è successo?

«Il 22 ho avuto la prima febbre, il 23 ho fatto il tampone, lunedì ho avuto l’esito e ho avvertito le persone con cui ho avuto contatti, tra cui Croatti».

Teme di aver contagiato Croatti? E gli altri colleghi?

«Mi dispiace per Marco. Io in realtà non vado in Senato dal giorno 10. Dovevo tornare a Roma a Palazzo Madama il 22 ma stavo già male e ho evitato. Purtroppo Marco ha partecipato alla riunione dei gruppi giovedì scorso, ma so che si è messo subito in isolamento e chi ha avuto contatti con lui è in coda a fare il tampone». Ha detto di aver avuto problemi a scaricare la app Immuni. Come mai?

«Probabilmente a causa del mio telefono. Ma ho avvertito tutti quelli con cui ho avuto contatti»

Mollame non frequenta i locali del Senato dal 10 settembre, mentre il senatore Croatti, ha avuto l’ultimo accesso agli stessi locali il giorno 24 settembre. “Si è pertanto effettuata immediatamente la mappatura dei ‘contatti stretti’ in Senato dichiarati dal medesimo senatore Croatti e si sono svolte le verifiche mediche previste dalla normativa vigente”, precisa una nota del Collegio dei Senatori Questori. “Come sempre, i locali delle Commissioni e dell’Assemblea sono già stati sanificati”. Si poteva evitare?